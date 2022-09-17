「3+4」檢疫方案推出逾月　機場8月客運量增116.3%

本港入境檢疫措施「3+4」推出逾月，機場抵港人士數目有升勢。香港機場管理局今日(17日)公布機場上月的航空交通量。月內機場的客運量達47.9萬人次，較去年同月增加116.3%，但仍遠低於2019年疫情前的水平。飛機起降量則較去年同期減少11.3%至11,390架次，貨運量也下跌21%至33.8萬噸。局方稱，入境旅遊限制於8月進一步放寬後，在本港居民及訪港旅客人數增加帶動下，客運量有所增長，當中往來東南亞的客運量錄得最大升幅。

機管局續指，今年首8個月的機場客運量，與上年同期比較上升141.5%至170萬人次，飛機起降量及貨運量則分別下跌2.8%及11.1%，即85,020架次及280萬噸。至於在過去12個月，客運量及飛機起降量分別上升121.9%及6.1%，即240萬人次及142,330架次，貨運量則下跌2.9%、470萬公噸。

局方表示，全球經濟前景不明朗，加上地緣政治局勢持續緊張及全球供應鏈受衝擊，貨運量因而受到影響。出口及進口貨運量分別較去年同月減少25%及20%。當中往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量跌幅最為顯著。