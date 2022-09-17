陳同佳赴台自首未見下文　港府斥台因政治原因不接受投案

港人陳同佳疑在台灣殺害女友後潛逃回港，事件驚動社會，港府最終擬修訂《逃犯條例》以涵蓋台灣，遂引發反對修訂逃犯條例風波。陳同佳案發生已逾3年，陳亦於2019年因處理犯罪得益罪刑滿出獄，議員管浩鳴一直代陳發聲，稱其赴台「自首」意願沒變，但至今一直未見有下文。港府今日(17日)表示，台灣方面目前亦因政治原因下，不接受陳投案。

保安局局長鄧炳強出席電視節目受訪時提及陳同佳一案，他指出陳有意願到台灣自首及接受刑責，惟台方基於政治原因下拒絕讓他投案，又指此是抹殺公義，做法不道德。他續稱港府已清楚表明陳願意投案，與台方無討論餘地，若台灣願意接收陳同佳，當局會促成事件。至於新一屆政府會否重推《逃犯條例》修例，他表示當局有其他更重要的工作進行。

另外，香港言語治療師總工會5名骨幹成員出版《羊村守衞者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本兒童繪本，串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪成，各被判囚19個月。法官直斥繪本以4歲以上兒童為受眾，實屬「洗腦工程」，荼毒兒童思想。鄧表示尊重法庭判決，強調批評政府無問題，但不能煽動仇恨。