雷霆22：掃蕩大埔及上水3間地下竹館　拘33人檢賭具及現金

大埔警區人員一連兩日(15日至16日)在大埔及上水區內展開代號「犁庭掃穴」及「雷霆2022」的反罪惡行動，突擊搜查3個住宅單位，搗破3個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，人員拘捕一名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎54至70歲，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外，11名本地男子及19名本地女子，年齡介乎34至92歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。人員在行動中共檢獲一批賭具及約7.9萬港元現金。

此外，人員在大埔廣福道亦搗破一間懷疑無牌按摩院，並拘捕兩名本地女子，年齡介乎29歲至47歲，涉嫌「協助經營無牌按摩院」。行動中，人員亦巡查了區內20個場所，包括游戲機中心及酒吧等。人員於其中兩間分別位於粉嶺和泰街及大埔廣福道的酒吧內共發現有13名顧客多於4人同坐一桌，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書，並向該兩個場所負責人發出傳票及勒令其處所停業7日。