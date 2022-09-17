再多16患者離世　當中6人已打齊3針

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日(17日)表示，過去一日有16名確診病人在公立醫院離世，死者為9男7女，年齡介乎4至98歲；死者中，10人未打齊3針。最年輕的4歲死者，為昨日(16日)已公布的屯門醫院離世男童。另外，較年輕的56歲死者，生前本身有癌症擴散，正接受紓緩治療，染疫後情況惡化，之後死亡。

何婉霞又表示，截至今日，共有2,690名確診病人留醫治療，當中292人為新增確診病人，需要入住隔離設施的病人中， 471人在隔離病房，175人在二線隔離病房，518人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，227人在亞博，當中共有199人是新增病人。昨日新增呈報13名危殆及7名嚴重病人，現時合共有56名危殆及54名嚴重病人，當中16名危殆病人正接受深切治療。

另外，何表示醫管局已於8月23日啟動第3階段病床調整計劃，局方留意到長假期後疫情走勢無像早前一樣不斷大幅上升，確診數字亦有少少下跌，但每日入院人數仍有約300，當局會繼續保持機動性，調整病床、服務等。