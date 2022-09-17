政Whats噏：麥潤培康復出關　隔離10日肥咗10磅

沙田區議會主席麥潤培本月7日確診新冠肺炎，經過10日居家隔離，今日(17日)凌晨宣布康復，第一時間「出關」落街買宵夜，仲做埋直播向街坊報平安，向關心佢嘅巿民道謝，又指自己係經常出街嘅人，連日來足不出戶感到非常辛苦，加上民政署提供嘅糧食物資又難以下嚥，但幸好得到助理嘅接濟，最終隔離10日竟然肥咗10磅。當佢提到同樣染疫嘅幾位區議員同事，就指鄭仲恒居然無事，強調佢都應該要確診咁話！

由於確診前一日，麥潤培曾出席沙田區議會一個事務委員會會議，部分當日與會嘅人士後來亦告染疫。麥喺直播中，話首先要多謝許立燊議員「因為佢畀我傳染咗，要隔離14日。」跟住麥又多謝鍾禮謙議員「事關佢又係畀我傳染咗，要隔離7日。」跟住麥就話鄭仲恒議員一定要確診，話無理由個個都中招，但係佢無事，咁樣係有問題喎。麥又話10日居家隔離期間，佢同太太好有默契「佢出廳時我入房，佢入房時我出廳」形容大家相處得非常好咁話。

雖則話康復，身體方面無大礙，但麥潤培發覺自己容易氣喘，擔心有後遺症；況且隔離10日竟肥咗10磅，體重颷升得非常誇張，唯有由今日開始以生酮飲食法減肥。麥又提到確診頭一日已向政府申領物資，然而兩日後先至到手，況且係提供難以下嚥嘅餅乾、米線、辣味沙甸魚罐頭，令佢深感家人或左鄰右里嘅幫助，何其重要。