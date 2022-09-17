團體推樂齡管事計劃　助高學歷婦重返職場　為長者處理生活事務

不少中年女性曾受過高等教育且有專業經驗，但因各種原因已離開職場。

不少中年女性曾受過高等教育且有專業經驗，但因各種原因已離開職場，亦較難重新建立事業。為幫助這些中年低收入女性重投職場，有團體早前舉辦「樂齡管事」賦能計劃並於今日(17日)舉辦畢業典禮，16名畢業生接受證書。計劃並非培訓的「家庭管事」與普通家務傭工不同，服務對象主要是生活富裕且退休後仍在工作的長者，為其處理生活各項事務。

畢業生之一的嚴玉珍表示，計劃讓其認識到不只是貧窮的長者需要幫助，其實一些有經濟能力的老人家亦需要幫助，因為他們有些不知如何打點生活，甚至尋找幫助。而「樂齡管事」正可以為他們安排日常生活，同時照顧身心兩方面，生活更多姿多彩。新界崇德社會長何韻施表示該計劃協助弱勢婦女，讓其認識自我、發揮所長，認為學員的學習態度和反應積極，希望計劃可以推移下去，令長者得到所需幫助。而香港社會服務聯會主席陳智思指計劃十分有意義，令更多長者受惠，亦可讓更多人關注人口老化問題。

該計劃的學員們需具備同理心、團隊精神、溝通及管治能力。課程提供100小時的多元化培訓，包括數碼銀行服務、資訊科技、健康護理等專業培訓。