近千人爭10個新界區傑出學生名額　得獎生寄語青年「要夠堅毅」

常言道，心態決定境界。本年新界區十大傑出學生名單已出爐，作為傑出學生之一的陳佩瑩及江晴心今日(17日)分享得獎心得，稱「年輕人要夠堅毅先可以走得更遠」，又認為在本港教育制度下，「讀書為考試」是在所難免，因為社會需要考試制度選拔人才。對於未來的願景，她們均立志投身醫療界，成為醫生，致力改善公營醫療負擔過重的難題，並完善基層醫療服務。

香港新界青年聯會今日舉行「新界區傑出學生選舉」頒獎典禮，運輸及物流局局長林世雄、民政及青年事務局局長麥美娟及律政司副司長張國鈞等出席活動。是次選舉有來至新界區約120間學校的1,000名學生參加，選出48名傑出學生，其中10名學生在小組、個人面試、以及短片比賽項目上有出類拔萃的表現，故榮獲頒授新界區10大傑出學生獎。

張國鈞鼓勵學生，除了努力發展學業之外，亦要學習人際關係上的應對及態度，稱「出嚟社會做嘢，起步先睇學業成績，其後好睇對人嘅相處之道，亦係成功嘅關鍵。」麥美娟則勸勉學生，機會不等人，故隨時都要裝備自己，也要懂得把握機會。