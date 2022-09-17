昨錄逾2.3萬人入境　為新一波疫情復常後最高紀錄

澳門今年6月18日爆發新一波新冠疫情，經政府推出多項防疫措施後，社區個案已近乎清零。就疫情趨緩下，當地旅遊局今日(17日)表示已加強宣傳擴大客源，入境旅客量近期亦穩步上升，昨天(16日)更錄得23,362人次，為本輪疫情至今的最高單日入境旅客紀錄。過去一周(9至15日)共錄得121,657入境人次，日均17,380人次，較再早一周的16,299人次上升6.6%，更較8月日均的10,690人次上升62.6%。

至於酒店業方面，過去一周相關平均入住率為35.7%，較再早一周的33%上升2.7個百分點，也較8月的34.4%上升1.3個百分點。當局表示，正全力「線上線下推廣」，例如上月已啟動在粵港澳大灣區城市舉行的大篷車巡迴路展，並將繼續推進走訪更多城市，挖掘該區潛在的消費客群，同時結合「感受澳門 樂無限」的月月精彩活動，並加推酒店和機票優惠，拓展客源。

另外，衛生局局長羅奕龍則表示，6.18疫情是按照澳門今年4月推出的應對大規模疫情應急處置預案作藍本，並因應實際情況抗疫。羅稱目前正收集不同部門在抗疫過程中遇到的挑戰和改善建議，並結合內地衞健委在6月新推出的疫情防控方案，稍後將修正並推出新預案，版本將符合國家抗疫指南和澳門實際抗疫情況，若方案成熟會對外公布。