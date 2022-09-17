多65地點納強檢　涉牛池灣8廈　峻弦及瓊山苑上榜

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該65個地方的人士，須於明日至後日(18日至19日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.牛池灣峻弦1座

2.牛池灣峻弦2座

3.牛池灣峻弦3座

4.牛池灣峻弦5座

5.牛池灣峻弦6座

6.上水彩園邨彩麗樓

7.鑽石山海港花園1座

8.鑽石山海港花園1座

9.鑽石山海港花園3座

10.牛池灣曉暉花園3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳和明苑和逸閣

2.沙田廣林苑興林閣

3.沙田水泉澳邨城泉樓

4.天水圍天晴邨晴喜樓

5.筲箕灣耀東邨耀樂樓

6.粉嶺嘉福邨福泰樓

7.東涌滿東邨滿泰樓

8.大圍顯徑邨顯德樓

9.大埔廣福邨廣智樓

10.油塘高翔苑高瑞閣

11.葵涌葵涌邨百葵樓

12.長沙灣麗翠苑麗榕閣

13.薄扶林學士臺3座

14.柴灣富景花園3座

15.藍田平田邨平信樓

16.將軍澳翠林邨欣林樓

17.黃竹坑南濤閣2座

18.鰂魚涌康山花園4座

19.長沙灣昇悅居5座

20.將軍澳蔚藍灣畔7座

21.牛池灣嘉峰臺3座

22.馬鞍山錦龍苑龍欣閣

23.鴨脷洲利東邨東逸樓

24.葵涌雍雅軒1座

25.藍田平田邨平美樓

26.葵涌葵盛東邨盛富樓

27.香港仔華貴邨華賢樓

28.牛池灣瓊山苑瓊碧閣

29.大埔大元邨泰民樓

30.九龍城嘉匯9座

31.深水埗富昌邨富悅樓

32.大埔富亨邨亨榮樓

33.筲箕灣興東邨興康樓

34.將軍澳將軍澳中心9座

35.將軍澳富康花園2座

36.鑽石山鳳德邨硃鳳樓

37.天水圍天頌苑頌亭閣

38.黃大仙天馬苑駿威閣

39.將軍澳富寧花園5座

40.粉嶺華明邨康明樓

41.馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

42.銅鑼灣大坑道5號光明臺1座

43.橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

44.油塘高翔苑高靜閣

45.馬鞍山錦泰苑錦晶閣

46.秀茂坪曉麗苑曉星閣

47.沙田水泉澳邨修泉樓

48.大角咀帝柏海灣5座

49.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

50.將軍澳維景灣畔7座

51.沙田康林苑園林閣

52.大圍美松苑麗松閣

53.鰂魚涌太古城春櫻閣

54.天水圍天愛苑愛潮閣

55.青衣長安邨安泊樓