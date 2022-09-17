政Whats噏：移居台灣無得撈　陳淑莊潛心廚藝學整餅

前議員陳淑莊(Tanya)去年移居台灣之後，其動向非常低調，幾乎消失於公眾視野。然而其黨友、前議員郭榮鏗今日(17日)喺社交平台分享一則，當地飲食作家嘅貼文，指本來「十指不沾陽春水」嘅Tanya，過去一年竟捲起衣袖潛心廚藝，早前更因應中秋節，製作冰皮月餅同彩虹酥，仲話有意明年喺台北開小館咁話。

貼文提到，以往喺灣仔星街住咗11年嘅Tanya每天奔忙工作，無暇下廚，頂多喺廚房白焯過一次西洋菜，根本不識煮食，然而本業係訴訟律師嘅Tanya，去年夏天抵達台灣頓變無業遊民，且舉目無親，可謂百般落寞，於是佢從零起步，透過網絡視頻動手做菜，跟住又去菜市場物色食材，從而認識台灣嘅雞魚蔬菜。而香港嘅廚藝高手，亦經常寄食譜畀佢，又喺網絡隔空指點，令佢得以每日烘煮燉炒，不斷練功。結果Tanya自學一年，由開頭嘅雞手鴨腳，到後來卓然成才，不但請客擺一枱餸菜都無問題，就算清湯腩、蘿蔔糕等高難度菜式，佢都游刃有餘喎。至於Tanya自製嘅冰皮月餅同彩虹酥，都係佢去北投市場買綠豆仁、紫薯、芋頭，自己蒸煮翻炒，造成芋泥和綠豆沙，揉餅皮，扣模、烘烤和裝盒，完全一手包辦。

雖然Tanya嘅廚藝令該飲食作家讚賞不已，話佢開鋪頭肯定夠班。但又提到Tanya過去喺香港嘅「往績」，指佢同戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，因2014年嘅「佔中」事件，被控「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪，Tanya雖然罪成，但入獄前夕竟突然檢查出有腦膜瘤，需動手術及電療，而獲判緩刑兩年。不過貼文亦指出，Tanya若果唔去台灣，依家可能喺赤柱監獄「吃牢飯」，又指佢昔日嘅黨友，如楊岳橋、譚文豪同郭家麒，都被還押於監獄，等待裁決。

至於分享貼文，從而透露Tanya動向嘅郭榮鏗，佢前年就已經同家人前後腳離港，輾轉去到加拿大之後，今日5月到紐約開律師行，話歡迎香港人上門找佢飲咖啡。儘管郭無法隔空品嘗Tanya嘅手藝，但就喺社交平台留言，話替Tanya感到光榮喎。