通關民心所向　局長冀明年可復常

通關之聲響徹雲霄，但本港與內地通關及放寬海外人士抵港檢疫安排卻如「兩難全」，運輸及物流局局長林世雄昨日表示，希望本港能趕在2023年通關，並形容通關是民心所向。他又透露，港府正為疫後跨境交通作準備，正與內地商討西九高鐵復駛後，增加接駁至廣州東站的可能性；至於航空復常方面，他則指機場中跑道需暫時關閉，現有3條跑道可以在2024年全面啟用，預料通關後每年客運量可提升至一億人次，貨運量則可增加至每年1,000萬公噸。

林表示，正與內地研究讓高鐵接通廣州東站的安排，疫情前，在西九乘高鐵北上，只能抵達廣州南站，而紅磡乘直通車則可直接抵達廣州東站，因此政府正與內地當局研究能否作出調整，若香港高鐵可抵達廣州東站勢「更加完美」。

航空業復常亦成為各地競爭焦點，林指出，疫情肆虐全球約3年，眾多航空公司均縮減人手，現時許多地區開始復常，機場在復常初期都有安排混亂，港府會引以為鑑，以循序漸進的方式恢復香港國際機場的運載能力，避免出現混亂。港府亦將與各航空公司保持聯繫，確保香港在恢復對外通關時，各方面都能夠良好配合。