打新冠疫苗副作用多　港索償逾千宗

外國屢有研究指出，接種新冠疫苗或出現嚴重副作用。其中，來自美國麻省理工學院（MIT）等機構的科學家今年4月刊登研究指，接種mRNA技術新冠疫苗的免疫反應與感染新冠病毒不同，mRNA疫苗或會破壞人類天然免疫細胞，影響短期和長期免疫能力，亦有機會令防止及偵測細胞內由基因導致惡性改變的系統失調，同時引起細胞吸收刺突糖蛋白，從而製造攜帶高水平刺突糖蛋白的外泌體，造成潛在嚴重炎症後果。研究又指，打疫苗可減輕症狀，很可能是因為干擾素作用減少，以至沒有觸發抵抗信號，長期或會導致更嚴重疾病。

疫情困擾本港近3年，而本港開展新冠疫苗接種計劃也超過一年半，截至前日，本港已施打約1,900萬劑，已接種兩劑疫苗的人口超過九成，完整接種人數達664萬，佔本港人口88.7%。

不過，疫苗隱患至今仍是不少人的憂慮，由政府撥款10億元成立的疫苗異常事件保障基金迄今接獲逾千宗申請，截至上月23日的過去一個月中，再收到46宗申請。經評估後，當中增19宗傷害個案獲批保障基金，發放金額總數為616萬元，包括速發嚴重過敏反應、面癱、心肌炎或心包炎等個案。

截至上月23日，保障基金共接獲1,084宗申請，當中64宗涉死亡個案。專家委員會完成735宗個案的因果關係評估，其中444宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，291宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金現時已處理923宗個案，目前已為一宗死亡個案發放200萬元；亦為合共320宗傷害個案，累計發放5,959萬元；另處理中的161宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果，以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。