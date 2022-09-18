東方日報A1：最新消息　「0+7」檢疫實行在即

新冠肺炎全球大流行近3年，本港便因為層出不窮的防疫限制一步步鎖港。近月疫情回穩、重症及死亡率大減，各國及地區爭相放寬防疫限制，但港府仍然一成不變，引來商界、政界批評過度防疫只會令經濟走上死路，近日醫療界更掀起兩大陣營辯論。醫務衞生局局長盧寵茂昨日雖揶揄「食花生的人說得輕易」，但亦承認積極考慮改善現時的入境人士酒店檢疫方案。本報接獲最新消息，本港短期內將取消「3+4」入境檢疫安排，變為「0+7」，新措施或本周內公布。此外，已多次延長的現行社交距離措施有望部分「鬆綁」。

本報接獲消息，本港短期內會調整入境強制酒店檢疫措施，即由現時「3+4」入境隔離安排變為「0+7」，惟落實時間表仍然未定。另有政圈人士指出，港府原本討論11月前放寬入境隔離措施，但亞太地區的競爭對手動作很快，加上近期各方意見，估計當局欲先解決現行的「3+4」規定，但因措施涉及航空及酒店業運作，能否趕及10月1日內地長假期前實施仍有待商榷。

盧寵茂昨日出席電台節目時亦就取消酒店檢疫先露口風，他表示，政府正檢視不同數據，相信短期內的數據能支持縮減酒店檢疫，會積極考慮改善現時的酒店檢疫方案。他表示，暫時未有詳盡的通關時間表，亦不希望外界認為政府在防疫政策上搖擺不定。

他解釋，政府在過去兩個多月做了很多措施優化與國際接軌，包括取消航班的「熔斷機制」、由7日酒店檢疫改為「3+4」配合「黃碼」、優化客機機組人員的入境檢疫程序與貨機一致、入境旅客進行電子申報的入境程序逐步縮短至一小時內等。至於下一步如何放寬，盧指出當局正檢視數據，由8月12日實施「紅黃碼」政策至今，食物環境衞生署及各紀律部隊人員在各區巡查，並無任何持「黃碼」的入境旅客進入指定處所的違規個案，對於有「紅碼」人士違規進入處所，盧指涉案人士不是入境旅客，初步顯示「黃碼」發揮到實際效果。

盧亦回應了近日抗疫團隊與醫療界之間防疫政策分歧的口水仗，他強調新冠絕非流感般簡單，其引致的死亡率總體比流感高出很多倍，若有任何人提出意見影響市民輕視新冠疫情，他必須站出來作出回應，而對於醫療及健康的其他言論或題目，他不會作評論。另外，盧在節目中提及「食花生的人說得輕易」，他解釋指部分非前線工作人員，未必了解前線員工面對的壓力，希望大眾考慮自己的情況時，都要顧及他們。

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