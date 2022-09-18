跨部門旺角區掃毒冚賭　拘37男女　

旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、雜項調查課及西九龍機動部隊，聯同食環署昨日（17日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。行動中，突擊搜查旺角區內多個單位，搗破3個非法賭檔及1個毒窟，合共拘捕29男8女(28至63歲)，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販毒」、「吸食或注射毒品」。當中被捕的17男5女及8男3女，亦同時分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，以及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》，遭執法人員發出定額罰款通知書。

行動期間亦巡查區內25個場所，包括夜總會、酒吧、會址以及餐飲處所，以確保負責人及顧客遵守相關防疫措施。巡查人員在行動中發現黑布街13號及洗衣街111號2間食肆的負責人，未有在其處所入口處張貼告示，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，被勒令該兩個場所由下午6時正至翌日早上4時59分，停止售賣或供應在餐飲業務的場所內進食、或飲用的食物或飲品；及於其餘時間不得有多於2人同坐一桌，為期十四天，稍後並會作出票控。

另外，執法人員亦在黑布街13號之食肆內拘捕一名21歲女子，她涉嫌「沒有攜帶身份證明文件」。此外，人員亦分別於上海街507-509號一間麻雀天九耍樂場所及亞皆老街65號一間遊戲機中心內，發現1名63歲女子及一名21歲男子懷疑出示他人的電子針卡，俱涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。