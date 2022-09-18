大埔追債黨挾債仔駕乘私家車逃捕　被警追至粉嶺擒獲

大埔發生懷疑債仔被挾持案件。今日(18日)凌晨約4時，港鐵大埔墟站近的士站對開，一名欠債約10多萬港元的男子，被4名年約廿多歲男子追債，雙方在上址「講數」期間，有人報警求助。警員趕至現場，當場拘捕2人，而受害人被人挾持登上一輛灰色私家車。歹徒驅車往粉嶺方向逃去，警方展開追捕。期間，警方召上峰要求支援，多輛警車加入追截。私家車駛經和豐街，至聯興街交界時，私家車司機突然打開車門落車，轉右往聯興街方向拔足逃跑。

尾隨的探員私家車多名探員落車追捕，而歹徒落車時，懷疑未有拉好手掣，私家車在無人駕駛的情況下，溜前並剷上行人路，撞向一輛停泊路邊的私家車。與此同時，多名軍裝警員趕至現場拘捕歹徒。警方拘捕2名男子，及救出受害人。警方仍在調查案件，案件由大埔警區反黑組跟進。

據有關「車Cam」片段所見，涉案灰色私家車及白色的探員車，沿聯興街行駛，至聯興街「讓線」前，前車司機突然開車門逃走，轉右往聯興街方向逃走。尾隨的探員私家車一名探員落車追捕。而涉案私家車緩緩地溜前，越過路口，剷上行人路。多名軍裝警員趕至，包圍私家車調查。