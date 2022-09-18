台東再發生6.8級大地震 香港及澳門亦有震感

台灣台東縣昨晚(17日)晚發生黎克特制6.4級地震，震源深度7.3公里，屬於淺層地震，至少3人受傷；本港天文台亦接獲市民報告，表示感到輕微震動。至今日(18日)，台東池上縣再發生5.9級地震，震源深度11.1公里，震央位於縣政府北方41.8公里，最大震度為花蓮縣5強。當地至下午2時44分再發生6.8級大地震，不但全台搖晃，本港及澳門亦有震感。

香港天文台表示，接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。澳門氣象局今日下午3時半亦表示，收到市民的有感地震報告，當局現正核實及分析有關資料，稍後會發布進一步資訊。

台灣氣象局分析，自昨晚強震後，至今最少發生45次餘震。台東縣部分道路封閉，有村莊斷電，部分商店、住房有物品倒下，民眾被砸傷，出現燃氣洩漏等零星災情。另縣內多處橋樑龜裂、建築物倒塌、物品散落。高雄興達火力發電廠停機檢查，高雄三民區昨晚有7,029住戶停電。

台東縣召開地震災害應變中心工作會議，經會議研判，目前台東無重大災情。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌昨日指，這次地震有點奇怪，震央無破碎帶，是49年來當地最大地震，應有不明的構造存在。他表示，原推測地震可能與附近的池上斷層有關，但隨後發現與池上斷層的傾斜面並無關聯。