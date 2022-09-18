專家倡提前放寬至「0+7」　免加劇冬季醫療壓力

倡議本港放寬入境政策聲音不絕於耳，港大微生物學系系主任杜啟泓今日(18日)在電視節目指，若冬季才放寬入境檢疫政策，醫療系統壓力或會上升得較快，他建議11月前就要鬆綁。他又指，圍封強檢成本效益不大，應調撥資源到指定診所。

近日，醫務衛生局局長盧寵茂及醫管局前行政總裁梁栢賢就新冠肺炎與季節性流感死亡率引發爭論。杜啟泓表示，最重要不是比較疾病死亡率，而是新冠死亡率持續下降，政府就有更多空間探討放寬防疫措施，包括將入境檢疫由「3+4」改為「0+7」，他建議港府11月前就要落實。他解釋，若在冬天時感染疾病，患嚴重疾病機會會增加，「情願早些讓更多滯留在外國的香港人回港，因為他們很久沒有回港，避開冬天這個季節，寧願在秋天季節讓多些人回港，起碼令冬天時醫療系統壓力應該減少。」

杜又認為，過去一些有效的政策，例如圍封強檢成本效益已下跌，政府應該重新檢討資源分配。他建議資源不要用在圍封強檢或機場嚴謹防止輸入個案，反而放資源在其他地方，如指定診所，令派發藥物更容易，使防控疫情更有效。他又指，現時數據顯示，二代疫苗對抗Omicron BA.5的效率，只是比原始疫苗高少許，呼籲市民不要等待二代疫苗，呼籲盡快接種現有疫苗，他預計日後很大機會還會出現新病毒，冀現有疫苗能提供足夠抗體保護，市民毋須每年補打加強劑。