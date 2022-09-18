修訂職安健條例可望本年內通過　議員促港府定期檢討以示重視

秀茂坪安達臣道地盤於本月7日發生嚴重工業意外，當日早上天秤突然倒塌，釀成3死6傷。立法會正審議修訂職安健條例，包括將檢控期限由半年延長至1年；將最高刑罰由現時罰款50萬港元增至1千萬港元及監禁2年。議員郭偉強今日(18日)在電台節目上表示，議會仍在討論大方向，但有信心本年內通過修訂條例，並指有不少工業意外可能涉及有專業人士無履行應有責任，期望延長檢控期後，以便當局對有疏忽的人士作出檢控。郭建議港府定期檢討條例，以示對工業安全的重視。

郭認為調高罰則只是其中1個預防意外的方法，他提到內地的工程項目曾利用高空鏡頭、無人機進行監察，相信政府有能力填補職業安全漏洞。他續稱，近期多宗涉及人命傷亡的工業意外，增加市民對職業安全的關注，建議加強對前線工人宣傳職業安全重要性，改善安全文化。

對於政府即將推出「工傷僱員復康先導計劃」，郭認為計劃可幫助公立醫院相關輪候時間長的問題，但有待實施後再檢視成效。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在同一節目上表示，希望該計劃能加入精神科治療，又建議當局參考外國經驗，為因意外未能重返原先工作崗位的僱員，強制要求僱主提供再培訓或安排調職等，協助康復工友重投職場。