收入不如預期支出上升　港府料本年度錄過千億財赤

隨着收入減少、開支上升，本港面對外圍政經環境複雜多變，全球經濟復甦進程依然崎嶇，未來本港的經濟前景仍然充滿挑戰。港府今日(18日)表示，在經濟低迷的環境下，可以預期政府的收入將不如預期，但開支卻有所上升，在此情況下，本年度的財政狀況將較預期差，估計2022至23財政年度將會錄得超過1,000億港元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億港元，將會是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，亦意味政府的財政儲備或會進一步降至8,000億港元的邊緣。倘若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億港元，則上述赤字情況將更為嚴重。

經濟表現較預期疲弱，港府兩度調低了對今年本港經濟增長的預測。財政司司長陳茂波於網誌撰文指出，在出口、私人消費及固定投資都比預期差，經營環境困難的情況下，今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收將較年初時的估算為低。印花稅方面，今年4至8月份港股平均每日成交額的1,170億港元，較去年同期少26%；而今年度首4個月的住宅樓宇成交量亦減少37%。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約1/3。

他續稱，樓市疲弱，今年度首5個月的地價收入為172億港元，與全年度的預算收入1,200億港元相距甚遠。過去的經驗顯示，在樓價下調的時候，地價的調整幅度會更大，4月份便曾有住宅地皮流標。經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。與此同時，發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，這些因素也會影響土地收入。

在收入減少的同時，開支卻顯著增大。當局一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，計及年初預算案中總額逾1,700億港元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億港元赤字，惟這數字並未包括其後推出、涉資430億港元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第六輪措施。

展望未來數季的經濟環境仍然嚴峻，他表示，10月1日發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億港元的消費力，發揮提振作用及乘數效應。但經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷更是恢復經濟動力的核心所在。