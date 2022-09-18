建築署改善公共空間設計　聚焦6個項目包括休憩處遊樂場等

香港樓宇及人口密集，市民渴望擁有優質的公共空間。發展局局長甯漢豪今日(18日)在網誌介紹，建築署舉辦了一個為期一年的改善香港公共空間設計項目，探討如何設計一個符合大眾需要、具創意及可持續發展的公共空間，聚焦探討6種公共空間的設計，包括休憩處、公園、遊樂場、海濱長廊等。項目分兩階段進行，首階段於去年10月至今年1月進行，包括實地考察、文獻探討及工作坊；第二階段於今年8月中至9月初進行，設有工作坊和大型研討會。

其中在研討會上，本地創作室與學者分享他們帶領逾千位兒童參與設計公共空間的經驗；本地藝術團體介紹如何利用觀塘繞道下的空置用地推廣創意藝術文化；跨國建築公司的代表亦講解如何將亞洲的經驗應用到其他國際城市的項目上等。另外，一系列的工作坊吸引逾300位政府及非政府機構代表、學者，以及不同界別人士參與。參加者在本地及國際專家的引導下，模擬參與公共空間項目的程序，以認識建設公共空間時可能遇到的問題及解決方法。項目團隊亦邀請了逾百位市民透過街頭投票表達對公共空間的想法及願景。

項目團隊正編寫有關的工具包和指南，完成後將會上載到建築署網站，讓公眾免費下載。團隊表示，本港現時有不少公共空間需要翻新及提升設施，團隊希望設計指南及工具包令每位持份者均有一套簡易及快速的工具，讓他們成為公共空間的設計師，並期待這兩套設計工具在未來公共空間發展項目中，廣泛應用及實踐，提升城市的宜居度及優質的公共空間。