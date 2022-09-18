劏房戶捱貴租遭濫收水費　團體促租金津貼恒常化　助裝獨立水錶

香港劏房問題嚴重，有團體於本年7月訪問了267名居住在深水埗及土瓜灣的劏房居民，顯示劏房戶租金及水費昂貴，經濟壓力沉重，逾6成人輪候公屋超過3年，2成更等候逾7年以上。團體希望政府盡快做到「3年上樓」的承諾，以及恒常化「租金津貼」計劃，同時指出劏房居民被濫收水費的情況仍十分普遍，促請政府為他們安裝獨立水錶，減輕支出。

調查顯示，劏房單位大部分沒有獨立水錶，亦非水務署註冊水錶，故大部分居民每月繳交昂貴的水費，逾6成受訪家庭被收取每立方米月12港元水費，最高可達17港元/立方米，而大部分劏房戶沒有安裝鹹水，故以淡水沖廁，令水費暴增。水務署去年6月起推行分間樓宇處所安裝獨立水錶先導計劃，至今年7月只有12宗成功審批個案。

居民文文育有2個疑患言語障礙的孩子，家庭僅靠丈夫約1.7萬港元的收入支撐，收入不穩，疫情下曾試過零收入，惟平均每個季度交超過1千港元水費，上月更高達592港元。她坦言百思不得其解，她指每個水錶用戶都有12立方米的免費用水，如安裝獨立註冊水錶每月可節省3、4百港元，可以準確計算水費，避免爭拗。而居民嘉嘉則透露為節省水費，已用手洗衣服，又會用第二轉水拖地，及用洗米水洗菜等，但水費仍要每月300港元，希望政府鼓勵業主安裝獨立水錶。

房屋署去年6月起推行為期3年的現金津貼計劃，輪候公屋超過3年而未獲首次公屋編配亦沒有領取綜援的人士，按家庭提供每月1,300至3,900港元津貼，逾9成受訪者已領取津貼。劏房戶小芳指津貼對其幫助頗大，可以為女兒買多幾罐奶粉及報讀跳舞班，惟計劃為試行中，怕3年後仍未輪候到公屋卻失去津貼。團體呼籲政府恒常化租金津貼計劃，並將3年限期延長至租戶獲編配公屋。又指逾6成受訪居民水費昂貴，有濫收之嫌，情況嚴重，惟成功申請安裝水錶的個案不多，有業主可能嫌麻煩或不在香港，故希望政府修例要求業主出租時提供獨立認可水錶，避免濫收情況，同時延長先導計劃，簡化程序及加快審批，保障劏房租戶權益。