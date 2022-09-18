家居多感官刺激訓練　研究指顯著緩慢認知障礙症患者退化速度

長達近3年的疫情令認知障礙症患者外出機會大減，不少針對患者的中心及居家訓練服務亦被迫暫停，導致患者認知能力顯著下降。香港基督教女青年會於前年(2020年)設計出「五感寶盒」，並與理工大學護理學院合作進行一項為期2年的研究，研究發現使用寶盒訓練的患者，在整體認知能力的退化速度，較没有參與訓練的患者顯著緩慢，情緒及行為問題亦比另一組患者有明顯改善。另外，照顧者認為訓練可以加深患者對自己能力及強項的理解，正面情緒亦有增加，雙方的親密感亦有改善，亦加深了對照顧技巧的認識。

「五感寶盒」內有 37 個遊戲的所需物資、遊戲指南、訓練流程，讓照顧者與患者在家中共同完成視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺的訓練，以延緩病情惡化。其中一個參與研究的照顧者Ling表示，丈夫7年前確診認知障礙症，其性情大變使二人關係急轉直下。直至去年參與五感寶盒訓練，發現他在玩「找不同」的表現最佳，視覺的判斷愈來愈好。她更從中得到啟發，將付款遊戲融人生活中，飲茶結帳時，很快地給丈夫看一次，發現他記憶力有進步，埋單後還能再說出價錢。最近，她更放心讓他獨白到住所附近買麵包。她表示，透過共同完成訓練，令她加深了對病情的認識，學會體諒丈夫。

理大護理學院助理教授過培健表示單靠現時長者中心的資源及人手，未必足以應付未來的需求，透過寶盒令部分簡單的認知訓練活動移到家居進行。女青耆年服務部總主任韓慕琼指，疫情下困獸鬥，照顧者較容易聚焦在患者的弱項，導致彼此關係變差，寶盒正好讓患者發掘強頊和剩餘能力，讓照顧者加深對患者的了解。另外，女青表示，下月起將免費派發1000份「寶盒」供有需要家庭，及其他非政府機構使用。