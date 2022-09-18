56%基層表態最關注中港通關　團體促政府交代時間表

現屆政府下月19日將發表首份施政報告，香港社區組織協會今（18日）公布一項調查指，恢復中港過關是政府目前最應優先跟進的政策，約56%受訪者要求盡快通關。逾50%受訪者亦關注房屋供應，冀每年興建35,000個公屋單位，兌現輪候三年上樓承諾；以及要求改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額。

是次調查於上月15至28日進行，共訪問732位人。當中，約6成受訪者現居於劏房，另有27%人則是公屋及社會房屋住戶；受訪家庭的每月收入中平均數為12,832港元；住屋開支中位數則為4,608港元。

調查顯示，71.4%受訪者指疫情導致收入減少，47.0%人指其家庭有成員正在失業，促請當局加強短期經濟及就業支援，降低職津工時要求，工時與兒童津貼脫鈎；同時，失業及就業不足困境下，當局應將計劃恒常化，應設立短期失業及就業不足援助金，即每月正常收入80%，上限為16,000港元，最多可領取六個月津貼。至於現屆政府經常強調，為工作訂定關鍵績效指標(KPI)，56%受訪市民認為，當局最應優先跟進通關。社協副主任施麗珊指，

中港因疫症封關逾兩年，通關遲遲未能復常，影響跨境商業活動，兩地無數人民往返、家庭照顧、學童學習、長者治病、辦理出入境手續、乃至法律事務等等，當局務必盡快處理通關問題，而施政報告必須清晰交代達致全面通關的時間表及路線圖，令市民安心。