警破跨境電騙集團拘3人　專呃長者涉款逾600萬元

警方深水埗警區於8月接獲10多宗針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案，於是展開一連串的調查，成功鎖定一個跨境的電話詐騙集團。警方於上周五(16日)展開拘捕行動，在油麻地一帶拘捕2名持雙程證人士，分別為39歲男子及34歲女子，相信為集團的主腦。另外，警方於九龍城拘捕一名本地男子，相信他與犯案集團有高度關連。警方搜查油麻地一賓館，檢獲約34萬元現金、大量電話卡等證物。

警方經調查後，相信詐騙集團營運逾2個月，與60多宗針對長者的電騙案有關，騙款逾600萬港元，案件將會交予西九龍警區重案組接手調查。警方指電騙集團由跨境電話中心運作，騙往致電受害人訛稱為受害人兒子或女婿，並以流利廣東話交談。騙徒稱因轉換手機號碼，並虛寒問暖博取信任，其後稱因被拘捕需要繳交保釋金。受害人根據騙徒的指示提供個人資料，包括姓名、地址及金額。

其後，騙徒以Telegram將受害人資料發送至集團主腦。騙徒在本地聘請騙徒，並提供「太空卡」相約受害人交收。當中因有受害人到銀行匯款時，被職員查詢情況後阻止騙案，故騙徒選擇相約受害人面交。騙徒取得金錢後交予集團主腦，然後購入虛擬貨幣例如泰達幣，轉入電子錢包。