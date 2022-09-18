「九一八事變」91周年　教育局冀學校加強推廣國民教育

今日(18日)是「九一八事變」91周年，本港有多個團體到日本駐香港總領事館抗議，有人拉起「毋忘九一八」的橫額；亦有團體以二戰甲級戰犯東條英機的布偶作道具，聲言打倒軍國主義，各團體因要遵守社交距離限制，均只派出4個人作代表。教育局局長蔡若蓮亦透過社交平台寫下「九一八事變」的因由，並透過此歷史事件推廣國民教育，建議學校在重要日子安排學習活動，深化學生對國家重要歷史事件的認識。

蔡若蓮指，91年前的今天，日本軍國主義者在中國製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭。教育局特製作及發布「九一八事變」學與教資源，包括專題簡報、戲劇教育活動材料，以及配合中國歷史課程的教學設計及教師網上自學課程，以支援學校及教師籌辦相關校本學習活動，推展國民教育。

教育局在今年8月初向學校發出「國民教育——活動規劃年曆」，建議學校在重要日子安排學習活動，深化學生對國家重要歷史事件的認識。蔡指，過去數天不同學校（包括官立、津貼的中、小學和直資學校）都有善用局方的教材，因應校情舉辦不同的學習活動，例如校園電台廣播、旗下講話、「九一八事變」戲劇教育、周會、班主任節等，勉勵青少年傳承中國軍民共赴國難、守土衞國的堅毅和承擔精神。