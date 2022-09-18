今增7322宗確診　衞署指放寬入境需視乎醫療系統承受能力

本港已連續第9日確診個案低於1萬宗，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(18日)新增7322宗確診，包括132宗輸入個案。歐表示，輸入個案目前處於穩定水平，平均約150宗，佔單日抵港人士的3%，佔單日確診個案1.5%至2%。他又指，政府的方向一直是提升與國際接軌，正檢討數據及考慮「0+7」方案，但放寬入境限制需大量準備工作，需視乎醫療系統能否承受。對於有專家建議取消登機前的核酸檢測要求，歐預計會增加輸入個案，要視乎隔離設施承受能力及風險評估。

有3間學校各有1班要停課一周，包括1間幼稚園、1間小學、1間特殊學校。昨日(17日)有5間院舍有新增個案，共有69名院友須送往檢疫，分別3間安老院共涉4名院友中招；2間殘疾人士院舍共涉2名院友中招。5間院舍分別是九龍城安嶺護老院、屯門明恩護老院、順恩護老中心（新田圍）、明愛景康居及香港心理衞生會樂富宿舍。

變種病毒方面，昨日做的樣本中，L452R佔81%，相較前日的82.1%有少少下降。中心計算後，現時BA.5佔所有個案74.8%、BA.4佔6.2%、BA.2.12.1佔4.7%、BA.2.2佔14.3%。