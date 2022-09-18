政Whats噏：丘應樺柬埔寨出席活動　全場無人戴口罩

疫情近3年，本港至今仍維持嚴厲嘅防疫政策，除入境檢疫安排外，仲包括8人聚會限制以及口罩令等。反觀國際上大多數國家早已取消不必要嘅限制措施。商務及經濟發展局丘應樺日前進行首次外訪，赴柬埔寨出席東盟經貿部長會議，期間亦有參與慶祝午宴，縱觀全場包括港府官員及代表都毋須戴口罩，相較香港同樣場合人人口罩不離臉，形成強烈反差。

商經局今日(18日)喺Facebook貼文，交代丘應樺喺柬埔寨金邊出席慶祝香港特別行政區成立25周年午宴，超過400名政商界人士赴會，包括中國駐柬埔寨大使王文天、柬埔寨憲法委員會主席Ek Sam Ol、柬埔寨香港商會會長蔡卓思，以及其他商界領袖及政府官員。

而丘喺致詞時向出席嘉賓推廣香港嘅獨特優勢及商機，指香港已作好準備，與包括柬埔寨嘅區內夥伴緊密合作，攜手抓緊前所未見嘅機遇，相信憑藉香港嘅自由經濟體系、簡單低稅制、完善基建網絡、市場主導嘅國際營商環境，以及與東盟嘅自由貿易協定，香港定會成為柬埔寨主要合作夥伴，喺未來共同開拓大灣區、內地以至其他區域嘅龐大商機。

貼文亦附上多張照片，從相片可見，整個活動過程無人戴口罩，至於香港今時今日，所有官員喺公開活動都例必戴上口罩。港府到外面叫人共拓商機，但連防疫措施都未有調整，試問又點樣同人傾合作、拓商機？而事實上港府再係故步自封，將落後於國際，真係要好好向合作夥伴學習下喇。