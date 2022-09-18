政Whats噏：公民黨舉行集思會　無正面回應是否解散

公民黨經過立法會議員DQ風波、民主派初選案，繼而觸發大規模退黨潮，現時執委會只剩6人，包括黨主席梁家傑、副主席賴仁彪、秘書長梁嘉善等人，兩年任期至今年12月完結。換屆在即，該黨今日(18日)舉行集思會，商討未來路向，多名元老都有出席，而梁家傑則表明不連任，惟無正面回應是否解散。

會議下午2時許於該黨北角總部舉行，歷時約兩小時。創黨黨員查錫我、吳靄儀、陳家洛等公民黨元老都有現身集思會。梁家傑會後表示，會上其中一個重要議題係數月後嘅執委會改選，屆時有冇人願意負起責任，以及未來有咩可做。由於係第一次會議，故冇任何表決。秘書處會整合今日會上嘅意見，稍後再召開會議討論。

至於會上有否談及解散嘅可能，梁無正面回應，指黨解散與否並非佢個人嘅決定，要視乎政治環境，以及是否有人願意接任主席，又強調自己早已公開表明無意再續任黨主席一職。但梁又補充話，如果一個政黨，既不能參選，亦不能籌款，加上人才凋零，就要思考喺今日政治嘅環境下，政黨存在嘅價值，以及社會是否仍然需要公民黨。