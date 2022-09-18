多64廈納強檢　紅磡半島豪庭及土瓜灣傲雲峰上榜

再增64個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.沙田愉景花園C座

2.沙田愉景花園B座

3.沙田愉景花園A座

4.柴灣翠灣邨翠寧樓

5.長沙灣蘇屋邨壽菊樓

6.長沙灣蘇屋邨綠柳樓

7.秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

8.牛池灣曉暉花園5座

9.牛池灣新麗花園C座

10.牛池灣新麗花園B座

11.牛池灣新麗花園A座

12.牛池灣彩雲一邨玉麟樓

13.牛池灣彩雲一邨白鳳樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.深水埗海達邨海昌樓

2.藍田興田邨彩田樓

3.東涌滿東邨滿順樓

4.柴灣佳翠苑顯翠閣

5.荃灣麗城花園3期6座

6.大埔曉運路2號德雅苑

7.油塘高翔苑高飛閣

8.九龍城啟晴邨樂晴樓

9.葵涌葵涌邨合葵樓

10.九龍城德朗邨德瑞樓

11.黃大仙竹園北邨桐園樓

12.天水圍天頌苑頌浩閣

13.牛頭角牛頭角上邨常盛樓

14.紅磡半島豪庭3座

15.葵涌安蔭邨豐蔭樓

16.天水圍栢慧豪園3座

17.深井碧堤半島7座

18.天水圍天祐苑祐寧閣

19.將軍澳怡心園5座

20.大角咀港灣豪庭8座

21.將軍澳怡明邨怡茵樓

22.青衣長宏邨宏心樓

23.北角富雅花園金楓閣

24.馬鞍山錦泰苑錦瑩閣

25.土瓜灣傲雲峰7座

26.大圍美田邨美景樓

27.荃灣麗城花園2期8座

28.荃灣石圍角邨石桃樓

29.將軍澳日出康城領峯7座(左翼及右翼)

30.秀茂坪曉麗苑曉晴閣

31.觀塘翠屏南邨翠榮樓

32.茶果嶺麗港城35座

33.沙田廣源邨廣楊樓

34.黃大仙黃大仙上邨詠善樓

35.馬鞍山馬鞍山中心1座

36.天水圍天耀一邨耀民樓

37.牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

38.天水圍嘉湖山莊賞湖居2座

39.石硤尾白田邨清田樓

40.油塘高俊苑俊滿閣

41.天水圍天頌苑頌恩閣

42.北角城市花園13座

43.荃灣祈德尊新邨B座

44.紅磡海濱南岸1座

45.西灣河嘉亨灣1座

46.將軍澳日出康城晉海5B座

47.東涌映灣園悅濤軒9座

48.屯門兆軒苑順生閣

49.粉嶺華明邨添明樓

50.上水太平邨平熙樓

51.沙田水泉澳邨喜泉樓