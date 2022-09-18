手推車載跌倒老翁　收派員獲網民大讚　公司發1萬獎金嘉許

一名年輕的順豐收派員上周四(15日)在派件期間，用手推車「義載」跌倒老翁往目的地的善舉，獲網民讚揚及分享，更形容是「好人好事」、「人間還有愛」。事隔3天，有社交平台今日(18日)分享順豐內部消息，指公司除了稱讚該收派員外，更發放1萬港元獎金作為嘉許。而老翁的孫女亦發文尋人，表示有希望可以親口向當事人道謝。

據Facebook群組「屯門友」網民分享順豐內部海報，當中提到涉事林姓收派員當日發現老翁跌倒後，立即上前攙扶及了解其傷勢，因對方由於有事要即日到政府合署處理，故決定以手推車載老翁前往目的地，抵達後更囑咐現場保安員幫扶，才放心離開。順豐海報又表示，收派員見義勇為，熱心助人之舉對社會帶來正面影響，對其行為表示高度讚揚及欣賞，遂決定向當事人發放特殊獎金1萬港元。

收派員的善舉亦獲得一眾網民讚賞，「有同理心的年輕人，抵讚」、「有愛的年青人」、「好難得年青人咁有愛心」。而老翁的家人亦在網上發文尋人：「我是這位伯伯的孫女，想請問有冇街坊有這位順豐哥哥的聯絡方式？我爸爸說想要親自聯絡他致謝」。