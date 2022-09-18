政Whats噏：今年渣馬告吹　鄭泳舜冀明年續辦

田徑總會日前宣布，取消11月舉行嘅渣打馬拉松，繼明年移師泰國嘅世界龍舟錦標賽，香港又少一項體育盛事。連續數年都有參與渣馬嘅議員鄭泳舜(Vincent)，對田總嘅決定感到失望。不過佢認為即使籌備時間短促，不足以兩月後舉行渣馬，亦可考慮延期至明年年初，冀政府可以繼續同田總方面協調一下，又指新加坡就算12月舉行實體渣馬賽事，亦唔代表香港舉行大型體育活動嘅角色一去不返，到底點解呢？

香港渣馬告吹，有輿論形容將機會拱手相讓新加坡。但Vincent指出，其實新加坡多年來都有舉行渣馬，只不過礙於疫情，過去兩年停辦實體賽事，今年復辦就遇上香港渣馬取消，先至會特別惹人注目。而佢都曾經跑過新加坡嘅渣馬，但感覺上規模唔及得香港咁大，同埋起步時間非常早，以避開當地嘅酷熱高溫。Vincent指溫度係會影響運動員嘅發揮，因此全年都係夏天嘅新加坡，其實唔係咁吸引國際級跑手，相對而言，香港嘅條件就較好。其實喺入秋之後，本港即將舉行港足對緬甸嘅國際友誼賽、國際7人欖球賽等，而其他嘅體育賽事，譬如佢今日(18日)參加嘅水陸兩項鐵人賽，都可以按政府防疫規定嘅前提下，如期舉行。

有「水哥」之稱嘅長跑達人張樹槐，尋晚(17日)就聯同公務員事務局前局長聶德權、中文大學醫學院行政總裁馮康及其千金，商經局前政助馮海容等人一齊喺九龍區夜跑，其中聶德權更穿上2018年渣馬嘅運動衣，又喺社交平台留言話「希望香港在體育發展上有智慧、有勇氣、有魄力加把勁」，似乎意有所指咁喎。水哥就話好多跑手都「餓」咗好耐，唔排除有人會參加新加坡嘅渣馬賽事，但一講到舉辦大型長跑賽事嘅條件，始終都係香港勝過新加坡。指如果渣馬可以喺明年年初舉行的話，應該為一眾跑手所樂見。

之不過，水哥指大型長跑賽事籌備需時，明年年初能否舉行渣馬，政府宜及早決定，畢竟跑手要完成42.195公里嘅馬拉松路程，係需要長時間嘅鍛煉，況且作為國際城市嘅香港所舉行國際體育盛事，外國跑手不宜缺席，然而「過江龍」俱屬精英，其訓練及賽程編排得密密麻麻，得兩三個月時間根本難以應邀參與。