黃大仙洗樓谷針成效低　住戶無應門接種人數少

有見新冠疫苗接種率不如理想，鑑於一老一幼針數還是有欠，港府從昨日(17日)起一連兩天實行谷針大計，連番針對未曾接種疫苗的小童及不良於行的長者，進行「上門洗樓式」游說打針先導計劃，並將黃大仙區作為試點，派專人在慈康邨和慈民邨，向1,400戶進行逐戶叩門谷針。「洗樓」谷針活動在今日(18日)傍晚結束，公務員事務局表示，有456人在慈雲山聖文德天主教小學透過外展服務打針，另有5人則透過「疫苗到戶接種服務」接種疫苗，即僅約32.9%住戶被成功游說前往打針。

另外值得留意的是，上述461人當中僅有20人是首次接種疫苗；另有4名未曾打針的長者在義工游說下，預約參與稍後的疫苗接種活動或上門接種服務。局方續稱，昨日共探訪了900多戶70歲以上長者，由於部分住戶無人應門，故僅有17人決定接種疫苗，當中有12人會使用「疫苗到戶接種服務」，另外5人則在今日到慈雲山聖文德天主教小學禮堂打針。

被問到為何900多戶上門游說谷針，卻只有10多戶願意接種疫苗，公務員事務局解釋該900多戶中，有約70%長者已打針，餘下約30%為未接種疫苗，即約270戶當中有17戶被說服打針，不過其中卻包括正在服藥的長期病長者，更有醫生曾建議視乎其病情，才決定接種疫苗與否。對於被成功說服打針的長者數量不多，局方稱雖然今次未能勸服他們今天立即來接種疫苗，但希望日後改變主意打針。