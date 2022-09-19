警深水埗及黃大仙冚賭　拘24人包括4通緝漢

深水埗警區前日及昨日（17至18日）在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查區內約15個單位及場所，搗破2個非法賭檔；行動中合共拘捕7名本地男子、5名本地女子及1名越南籍男子(27至62歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，遭警員發出定額罰款通知書。此外，當中2名本地男子亦被揭發為通緝人士。

與此同時，警方亦在區內多個黑點及多個場所展開巡查，並拘捕3名本地男子、1名本地女子、1名巴基斯坦場籍男子、1名越南籍男子(俱持行街紙)，以及1名印尼籍女子(29至52歲)，分別涉嫌「藏有攻擊性武器」、「管有危險藥物」、「逾期居留」及「沒有攜帶身份證明文件」。當中2名本地男子亦被發現為通緝人士，所有被捕男女正被扣查。

另外，黃大仙警區特別職務隊昨日晚上約10時30分，亦在區內展開反賭博行動，於黃大仙上邨啟善樓一帶打擊街頭賭博，期間拘捕4名男子(62至71歲)，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，並檢獲一副撲克牌及約540港元現金賭款。所有被捕人士帶署扣查。