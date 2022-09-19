AI檢視撞車損毀程度　即時估算維修成本減賠償爭拗

創業由生活開始，一班熱血青年於去年成立公司，團隊花了約一年多時間研發，藉人工智能技術設計出一個較簡化的車禍處理程序，令車主可透過手機應用程式檢查汽車的損毀情況，包括檢查車身部的劃痕或凹痕等問題，並即時作出評估損毀程度及報告，以估算維修成本，同時程式亦會提供和解協議書及保險索償的流程方案，而整個流程只需1分鐘。

Alpha AI Technology Limited創辦人何進一於「中大創業日」分享其創業心得，其20人的研發團隊花了一年多時間，設計出這個較簡化車禍處理程序的人工智能技術，令車主可透過手機應用程式檢查汽車的損毀情況。另外，團隊亦新設一個人工智能的「車cam」，以計算撞車的力度及車禍發生的機率，提升行車的安全性。技術總監孫瑋琛表示，建立一個汽車大數據庫的過程不簡單，目前數據庫所涵蓋的車款多達八至九成，未來亦會不斷更新。

何進一續說，現時應用於車禍處理程序的人工智能技術並未普及於亞洲地區，而泰國、馬來西亞及印尼等東南亞地區更是車禍頻生的重災區，所以未來將以這些地區作為服務熱點，亦考慮將服務拓至展內地、大灣區及其他亞洲地區。