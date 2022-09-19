3D打印醫療技術　優化術前規劃縮減手術時間

隨着醫療科技的迅速發展，整個手術流程及術後康復的水平都有顯著的提升。醫院管理局三維打印統籌辦事處積極推廣3D打印技術於公立醫院臨床應用，以此新技術打印器官及組織的3D模型，主要應用於醫學培訓及術前規劃。該辦事處主管吳榮耀指，3D打印技術在海外地區十分普及和先進，目前本港缺乏相關的醫學專才投入發展，故計劃積極進行教育培訓，並將服務擴展至九龍中聯網，讓更多病人受惠。

早於2015年起，伊利沙伯醫院綜合模擬及技能培訓中心已開始將3D打印器官及組織模型的技術投入服務，已跟心藏科、外科、兒科、骨科及職業治療等部門合作，至今已打印超過120個器官及組織的3D模型。今年再度優化此技術，着重於研發更像真的模擬人體器官及組織的3D模型，尤其是成功還原人體生理反應，例如出血反應，此項技術更榮獲去年瑞士日內瓦「國際發明展」銀獎，現已有100名醫護人員接受此技術訓練，並於今年7月成立三維打印統籌辦事處，以推動新技術的發展。

技術的優化，可提升術前規劃和培訓的質素，例如預演手術的像真度優化，可提高手術的準確度，以及有效縮減手術時間，有助處理一些緊急手術。吳榮耀指，此技術可有效縮減手術時間約20%；更可透過3D手術模版，清楚向病人及家屬講解手術流程，增加他們的信心。現時本港缺乏相關專才，新技術團隊也只有4人，平均打印一個模型，短則4至5個小時，長則1天或以上，時間長短視乎模型大小，而處理一個個案，整個流程包括打印模型及至術前規劃，期間所需時約1星期，培訓專才是目前推動新技術發展的重點。