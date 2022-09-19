回收率低企　紙包盒不計積分　業界稱市民欠誘因做多步

本港紙包盒回收率持續偏低，業界認為與誘因不足所致。港人每日丟棄超過67噸的紙包盒，本港紙包盒回收紙槳廠「Mil Mill 喵坊」投產超過3年，但每日能處理達60公噸紙包盒、雜紙的廠房，每日僅收到約3公噸紙包盒、10公噸黏合膠膜的「雜紙」，未有用盡處理量，而所收集的廢紙約一半來自環保署下的「綠在區區」社區回收點，而根據環保署數據，回收點於去年每月平均接收約11噸紙包飲品盒，即平均每日僅約0.4公噸。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，紙包盒回收量偏低在於欠缺經濟誘因，於市民方面，他們需喝飲品後即時剪開並清洗盒子，對一般市民來說較為煩複。若非關心環保的人或有經濟誘因，例如「綠綠賞」積分，大眾未必有動力做多步。另外，參與回收的人仍未成主流，令紙包盒與其他回收物一樣回收率偏低。

葉文琪則認為，市民的環保意識正提高，儲積分只是其一因素，更重要是將飲品容器生產者責任制，不僅包括膠樽，更應涵蓋紙包盒等，使市民知道有責任減少使用、循環再造容器，「有一日無人扔紙包盒就最開心」。他又說，「Mil Mill 喵坊」的出現教育了不少市民，他說一開始所收的紙盒，經常混合其他垃圾或未曾清洗。但經過他們宣傳，混合的比例逐步減少，現時收集得來的廢物中，有95%已洗乾淨，而回收量由每日0，升至約3公噸，估計3年來有過百萬人參與回收紙包盒。

環保署回覆指，由於紙包飲品盒仍然未有相對穩定的下游出路，因此未被納入常設回收服務的涵蓋範圍之內，又稱一直積極尋求方法，加大紙包飲品盒的本地下游回收能力，正在物色更多經營者參與，於2022年4月經公開招標批出環保園地段租約，興建現代化紙漿生產設施，預計可於2025年開始運作，屆時本地紙包飲品盒回收能力會大幅增加。