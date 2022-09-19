新冠加息連串打擊　賣地收入差強人意

政府其中一項收入來自賣地，然而，本港在加息影響加上疫情仍未受控的雙重打擊下，連一向收入穩健的賣地亦出現「滑鐵盧」。今年首5個月僅為庫房進帳172億元，與政府全年預算收入1,200億元相去甚遠，更有住宅地流標收場。有經濟學者預期，今年賣地收入受包括利息上升、樓價下跌及內地資金難以流入本港等多項因素影響，惟有通關能有助帶動氣氛，對投資市場亦有幫助。

本港樓市持續疲弱，賣地收入亦未如理想，連發展商買地的意欲亦低迷。今年4月，政府推出一幅位於屯門青山公路大欖段、屯門市地段第561號用地的住宅地，雖然收到5份標書，惟地政總署指因地價投標金額未達政府就該用地所定底價，最終流標收場。

該地皮最高可建樓面約130.64萬方呎。市場之前估計，地皮估值約73.35億元至約85億元，預計每方呎樓面地價約5,600至近6,500元。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基分析指，賣地收入大跌與數個因素有關，其中今年已先後多次加息，有傳下周亦會再次加息，甚至達到0.75厘，此因素會令投地成本上升；加上本港樓價由年頭至今已下跌約5%至6%，都是發展商不積極投地的因素。再者，長期封關亦會令資金難以流入本港，包括內地資金，加上在岸價人民幣兌美元跌穿7算，創逾兩年新低，都會令內地資金緊張，影響投資港樓成本。

袁偉基稱，從外國經驗看來，通關會帶來報復式消費，亦會帶動整個社會的購買意欲及投資氣氛，若香港能夠短時間通關，相信投資者會看到前景，對於投資物業，甚至市民買樓的信心亦會慢慢提升，有望帶動樓價上升，屆時賣地收入亦會相對增加。