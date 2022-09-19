東方日報A1：割喉式抗疫　財赤過千億

本港受新冠疫情苦纏近3年，檢疫未放寬，防疫措施依舊嚴厲，國際通關仍未有定案，導致近期多個國際大型活動因本港的嚴苛防疫而紛紛轉場，加上疫情拖累經濟一落千丈，在對外無法通關，對內幾近耗竭的雙重煎熬下，政府「割喉式」抗疫終遇惡果。財政司司長昨日公布政府收入將不似預期，估計2022至2023年財政年度將錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初預算案所估算的563億元。疫情下再錄逾千億元赤字，將會是本地歷來第二高的財政赤字，僅次於前年2,325億元赤字的歷史紀錄，亦意味政府的財政儲備或會進一步降至8,000億元的邊緣。有經濟學者促港府大刀闊斧取消防疫措施，否則本港在收入少開支大的局面，未來經濟只會一潭死水。

經濟表現較預期疲弱，港府兩度調低了對今年本港經濟增長的預測。政府昨指，在出口、私人消費及固定投資都比預期差，經營環境困難的情況下，今個財政年度的利得稅及薪俸稅稅收，將較年初時的估算為低。印花稅方面，今年4至8月份港股平均每日成交額的1,170億元，較去年同期少26%；而今年度首4個月的住宅樓宇成交量亦減少37%。股票和樓市疲弱，或令今年的印花稅收入比預期少約三分之一。倘若不計算今年將發行的綠色債券所得的350億元，則上述赤字情況將更為嚴重。

政府續指，樓市疲弱，今年度首5個月的地價收入為172億元，與全年度的預算收入1,200億元相距甚遠。過去的經驗顯示，在樓價下調的時候，地價的調整幅度會更大，4月份便曾有住宅地皮流標。經濟疲弱之時，市場對商業用地的需求亦較弱。與此同時，發展商補地價商討的意欲亦明顯減弱，這些因素也會影響土地收入。

在收入減少的同時，開支卻顯著增大。當局一直推行逆周期措施，以緩和經濟收縮帶來的影響，計及年初預算案中總額逾1,700億元的逆周期措施，已令今個財政年度估計錄得超過560億元赤字；惟這數字並未包括其後推出、涉資430億元的「2022保就業」計劃，以及「防疫抗疫基金」第6輪措施。展望未來數季的經濟環境仍然嚴峻，他表示，10月1日發放的第二期消費券，將為消費市道注入超過150億元的消費力，發揮提振作用及乘數效應。但經濟改善的關鍵是疫情更大程度受控，跨境往還的便捷，更是恢復經濟動力的核心所在。

翻查資料，本港回歸以來的24個財政年度中有7個出現赤字，包括1998至1999年金融風暴、2003至2004年「沙士」，以及2019至2021年的新冠肺炎，其中2020/2021年度錄得2,325億元，是歷來最高赤字。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，政府對放寬入境檢疫依然舉棋不定，早在4月時預期若政府在9月完全通關，仍會有第4季急起直追的機會，惟現時即使放寬，亦難有神迹出現。不過，通關是目前挽救經濟的最大妙方，政府主要收入要靠賣地及稅收，但經濟活動低迷，企業繳交的利得稅下挫，而多個國際大型活動如馬拉松取消，龍舟賽移師泰國，亦會失去活動周邊經濟消費帶來的效益；而政府在收入大減下，仍然執迷於圍封強檢，這些措施開支龐大卻效益成疑，嚴苛的防疫政策令旅客卻步或轉往其他地方，政府現階段應該大刀闊斧取消防疫措施救經濟，「0+7都冇必要，日本都開埋關，香港經濟注定一潭死水。」

浸大財務及決策學系副教授麥萃才就認為，導致赤字的主要原因來自政府多項一次性紓困措施，如消費券計劃以及為企業提供的補助等，加上環球經濟轉差等多重因素導致財赤，反而受疫情影響而停滯的旅遊業，只佔本地生產總值約4%至5%，對於整個財政影響不大。

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