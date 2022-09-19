夏天室內歎冷氣　一冷一熱容易病　汗抺乾少冷飲為佳

夏日炎炎市民喜愛到商場、食肆等冷氣「開得夠凍」的地方消暑，不過老一輩常指夏天出入有冷氣的地方「好易攝親」，因為室內外溫差大。《黄帝內經》：「正氣內存，邪不可干。」以中醫學的角度而言，人體正氣充足，則抗病力較佳，不易受環境變化的影響。然而，體質虛弱人士卻易受一冷一熱影響，患上「冷氣病」。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳偉林表示，天氣炎熱時，人體腠理疏鬆，毛孔張開，讓汗液得泄。惟汗出身熱時立刻「歎冷氣」，風、寒、濕邪便容易從皮毛乘虛而入，侵犯人體，令人生病。視乎體質及感受的邪氣不同，病人可出現不同症型。

屬偏暑濕者，可出現例如發熱、惡寒、無汗或汗少、頭暈頭痛、周身痠痛、胸悶噁心、嘔吐腹瀉等症狀；偏風寒者，或現惡寒重、發熱輕、頭痛、鼻塞、鼻流清涕，咽癢的病徵。至於偏風熱者，可出現症狀包括發熱重、惡寒輕、口乾口渴、咽痛、鼻塞，以及鼻流黃涕。

為預防患上「冷氣病」，陳建議市民若出汗多，應先抹乾，避免大汗淋漓進入冷氣場所。若衣物被汗水浸溼，應盡快更換。乘坐交通工具時也要避免冷氣直吹頭頸。此外，夏天亦避免多喝冷飲，尤其在劇烈運動後，避免立刻享用冰涼飲品，以免損傷脾胃。