明年2月有檔期辦馬拉松　楊德強指田總不考慮延期

港府仍未放寬嚴苛防疫措施，已令多項大型賽事受到影響，當中包括香港馬拉松取消及世界龍舟錦標賽移師泰國舉辦。對於取消香港馬拉松賽事，體育專員楊德強(19日)在電台節目表示，香港田徑總會在本月7日向當局提交修訂建議，至上周五(16日)稱考慮將賽事延期至明年2月，當局回覆維園在該月有檔期，但田總於同日表示不考慮延期，直接取消賽事，田總的解釋是只有兩個月準備賽事太過緊迫。

不過楊指出，去年田總亦以約兩個月時間籌備馬拉松，相信取消賽事涉及田總自己的考慮。他稱，田總初時希望參賽人數由去年1.8萬人增至3.3萬人，到本月才調低到2.5萬人，原本採滾動式起步，令較多人同時除口罩聚集，有一定風險，後來建議分組限制起跑人數，強調政府一直有積極處理田總建議。

至於世界龍舟錦標賽移師泰國舉辦，楊對大會基於香港現時防疫措施作出決定，感到可惜，因為離賽事舉辦日子仍有11個月，他指當局已經透過香港龍舟總會向大會表達，本港會因應疫情調整防疫措施，不諣今次海外選手除了比賽外，亦會獲安排交流參觀，所以大會選擇其他防疫措施較寬鬆地方舉辦。