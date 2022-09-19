何栢良倡取消登機檢測要求　免社會出現抗疫疲勞

新冠疫情大流行下，多國已陸續放寬防疫要求，惟港府依然維持多項相關措施，例如入境限制。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(19日)在電台節目上表示，本港可以取消登機前的檢測要求。他解釋，本地已有疫苗接種基礎及疫苗通行證方案，政府應放出第3針預防重症的好處，果斷取消成效較低的措施，以免市民及社會出現抗疫疲勞。

對於是否放寬本地社交距離措施，何認為，只要堅持完成打3針及戴口罩等措施，並做好處所內的通風，相信食肆的營業時間和每枱人數等限制，都可以取消，盡快「讓整體社會復常」。他引用新加坡的經驗表示，只要疫苗接種率有提升，都可大幅度放鬆防疫限制。他另建議，政府亦應定期檢討，高傳播風險場所的疫苗通行證要求。

另外，近日專家就新冠死亡率的計法各執一詞。何表示不應把新冠病毒與流感比較，反而應理性看待數據，聚焦60歲以上有打針人士的死亡率。他指出，不論以近3年疫情、今年或第5波疫情期間作計算，本地死亡率均低於流感。