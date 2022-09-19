世界龍舟錦標賽移師泰國　鍾志樂指港防疫政策不變難申辦國際賽

本港防疫措施嚴厲，令不少國際大型體育賽事棄港舉行。例如早前國際龍舟聯合會通過，因應本港防疫限制，原定明年在港舉行的世界龍舟錦標賽，將移師泰國舉行。中國香港龍舟總會主席鍾志樂今日(19日)表示，總會將繼續申辦2027年在香港舉行世界龍舟錦標賽。由於相關賽事由香港開始，國際龍舟聯合會會長也希望賽事日後可返回香港舉辦。

鍾志樂透露，對於原定在港舉行的世界龍舟錦標賽，他早前已不斷游說大會，香港已實施「3+4」入境檢疫，亦可能會鬆綁至「0+7」，但由於本港未有明確路線圖及時間表，加上本港現時訪港旅客檢疫及隔離安排，仍較其他國家嚴格，6成半會員最終投票支持改由泰國舉辦。他同時指出，若本港防疫政策不變，短期内未必再能成功申辦國際體育賽事。他續指，總會於2017年成功申辦錦標賽在港舉行，花了很多人力物力，現時本港運動員失了主場，或減少取勝機會。活動有3,500人參與，原本或有機會幫助香港經濟，市民也有機會觀賞最頂級的龍舟賽事，因此對相關決定感到可惜。

對於世界龍舟錦標賽移師泰國舉辦，體育專員楊德強今日在電台節目表示，對大會基於香港現時防疫措施作出決定，感到可惜，因為離賽事舉辦日子仍有11個月，他指當局已經透過香港龍舟總會向大會表達，本港會因應疫情調整防疫措施，不諣今次海外選手除了比賽外，亦會獲安排交流參觀，所以大會選擇其他防疫措施較寬鬆地方舉辦。