男生涉姦自閉女童案　陪審團退庭商議裁決

現年20歲的理大男生，前年涉嫌在其所住的大廈後樓梯間，以做實驗為由，強姦當時年僅12歲、患自閉症的中一女生。該男生只承認非禮罪，但否認強姦罪，及與13歲以下女童非法性交的交替控罪。被告遂就上述2罪在高院受審。經多日審訊後，由4女3男組成的陪審團，今（19日）早上約11時20分開始退庭商議裁決。

控罪指，被告方嘉樂於2020年10月19日在大圍某大廈的樓梯間強姦女子X；被告另被控於同日同地與當時12歲的X非法性交。控方開案陳詞指，X患自閉症、專注力失調及過度活躍症，智商評分為78分，其智力及言語能力屬邊緣範圍。X與被告不相識，2人住在同一幢大廈不同樓層。

據女事主供稱，被告當日拉她到樓梯間，問她「做唔做實驗」，被告其後4次用中指及陰莖插入她陰道，每次維持約20分鐘，過程中，她曾經問被告是否想強姦她，被告反問：「我都無用刀插你，點算強姦？」更稱：「如果你乖，就請你食飯」、「做埋最後一次放你走」。被告自辯時則指，他當日只是伸手入X的校服裙摸她的私處，但沒有用陰莖插入。由於X不肯幫他口交，他只好自瀆至射精。事後他與X握手道「唔該晒」，X回應說：「唔使啦」。

案件編號：HCCC 22/2022