英女王將於今日國葬　港人英領館輪候4句鐘作最後敬意

已故英女王伊利沙伯二世將於今日(19日)舉行國葬，除了英國當地大批民眾弔唁女王外，香港的英國領事館今早亦開放設弔唁冊供公眾悼念英女王，大多數人手持白花，神情肅穆，排成長長人龍輪候，向英女王作最後致敬。東網記者今早到現場所見，人龍由英國領事館一直綿延至中銀大廈外，職員估計要等候4小時才可進內。市民除了擺放白花外，領事館的牆上亦貼滿港人自製的海報，有的寫上「香港愛女王」，以及「謝謝女王」等字眼，港人以行動及鮮花表達對女王的敬意。

英女王除了在英國深受民眾愛戴，曾兩度到訪香港的她，其親民形象亦令香港市民留下深刻印象。在她離世後，不少市民扶老攜幼，不惜排隊數個小時，到英國領事館弔唁女王。今日現場所見，有市民除了手持花束外，亦有人帶了柏靈頓熊公仔，而排隊人龍愈來愈長，在中午約11時人龍已延伸至中銀大廈對出的行人路，職員預期要4小時才能進館簽弔唁冊，估計接近1,000人排隊，道別與香港人關係密切的英女王。

在1952年登基的英女王，在位足足70年，亦因她一生盡心盡力奉獻國家，深得民心，在她離世後，大批英國國民為向她致謝和親身送別她，自從9月14日起就在倫敦西敏寺外大排長龍，包括知名球星碧咸在內的民眾不惜通宵輪候10句鐘以上，為的就是入內瞻仰英女王的靈柩，向她作最後敬意。