港人疫下近視發病率升2.5倍　生產力局研發智能眼鏡監測兒童視力

香港是全球近視發病率最高城市之一，不少人擁有600度或以上深度近視，而疫情期間視力更趨惡化。為正視兒童近視情況，生產力局與香港中文大學(中大)醫學院眼科及視覺科學學系早前研發「近視風險因素監測智能眼鏡」，協助家長及眼科醫生解決問題，毋須長時間觀察，即可監測兒童的觀看習慣與近視風險因素。生產力局指，相關研發在今年的「香港商業科技卓越獎」獲獎，而產品原型目前已完成，日後有望商品化。

智能眼鏡透過置於鏡腿部分的多個傳感器，此眼鏡能自動監測兒童的閱讀距離、環境光暗度及頭部角度狀態等觀看習慣。通過行動裝置中的低功耗藍牙功能，相關數據會被收集並儲存在雲端資料庫中，以供日後分析。長期、持續、個性化的近視監測數據，能為為家長及眼科醫生提供高效的方案，當發現兒童視力轉差時，可即時採取行動，包括改變兒童的習慣，減慢近視加深速度。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇指，患深度近視者，由於眼球過度伸長，或導致不可逆轉和威脅視力的致盲併發症。而疫情期間，近視發病率增加2.5倍，主要與戶外活動時間顯著減少和增加使用電子產品有關。

另外，生產力局與土木工程拓展署及顧問公司研發的「運用邊緣人工智能及傳感器融合的智能隧道表面檢測系統」同樣獲獎。作為香港首台搭載人工智能處理技術的隧道施工巡檢航拍機，新科技將隧道結構檢查工作智能化及數碼化，讓工程師在地面進行智能安全巡檢，毋須設置工作平台，減少檢測時間及所佔空間，同時增加現場施工的靈活性、安全性和精準度。檢測完成後系統更會自動整合報告，把整個隧道檢測程序數碼化。新技術已在T2主幹路及茶果嶺隧道工程中應用。