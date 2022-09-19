民調指47%人支持取消酒店隔離　45%不認同下調疫苗通行證至5歲

正當世界都正取消防疫措施踏上復常之路，本港近期仍舊為防疫政策舉棋不定，近期推出「逆向隔離」，又「放風」取消酒店隔離期，更為了「谷針」將疫苗通行證實施年齡下調至5歲，惹來社會激烈迴響，社會不同界別均促政府加快放寬防疫挽救瀕死的經濟。香港研究協會就上述各議題隨機抽樣電話訪問逾1,200名市民，結果顯示47%人士支持11月取消酒店隔離政策，45%不認同疫苗通行證實施年齡降至5歲，亦有45%人不認同規定至少打兩針才可進入處所對防疫有幫助；僅42%人認為「逆向隔離」「能夠」滿足港人前往內地的需求。

今次調查於9月4至15日進行，協會成功訪問了1,246名18歲或以上市民，就取消酒店隔離政策事宜，支持的有47%，不支持的佔31%，表示「不知道／很難說／無意見」的則有23%。在目前未能免檢疫通關的情況下，42%受訪者認為「逆向隔離」能夠滿足港人前往內地的需求，表示「不能夠」的佔29%，而表示「不知道／很難說／無意見」的同佔29%。

至於備受爭議，下調疫苗通行證實施年齡至5歲的「辣招」，49%受訪者指有助控制疫情，45%不認同將實施年齡降至5歲。至於要求接種至少兩針才能進入食肆等處所，合共有49%受訪者表示此舉對控制疫情「有很大幫助」及「有較大幫助」，表示「沒有幫助」及「幫助不大」的共佔45%，而表示「不知道／很難說／無意見」的則佔7%，顯示市民對此意見分歧，未達共識。香港研究協會負責人呼籲政府，既要積極與內地部門商討「逆向隔離」的細節，儘快落實相關措施，為日後免檢疫通關探索更多可行方案；亦要積極完善現行抗疫措施，做到精準防疫，早日實現與海外正常通關，重拾香港作為亞洲國際都會的獨特地位和優勢。