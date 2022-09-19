涉6宗「猜猜我是誰」案騙63萬　3男女還押候審

警方今年8月及9月接獲10多宗針對長者的「猜猜我是誰」電話騙案舉報，經調查後鎖定一個跨國詐騙集團，懷疑與68宗電騙案有關，涉款約690萬港元。警方拘捕兩2名持雙程證的無業內地男女、相信為集團主腦，及1名本地無業男子，3人涉嫌訛稱為6名事主的兒子或女婿等，從而騙取共63萬港元。3人現被控共6項串謀以欺騙手段取得財產罪，今天（19日）被押解到西九龍裁判法院提堂。3人暫毋須答辯，以待警方進一步調查，案件押後12月12日再訊，3人保釋申請被拒、續須還押。

3名被告依次為陳光輝（39歲）、黎巧婷（34歲）及李武彬（39歲），3人均報稱無業，其中黎及李持雙程證來港。3人被控於2022年9月1日至16日期間，在香港某處串謀以欺騙手段，分別訛稱為吳玉海的兒子，從而不誠實地取得吳的5萬港元；訛稱為黃粉嬋的女婿，從而不誠實地取得黃的30萬港元；訛稱為馮興的兒子，從而不誠實地取得馮的4萬港元；訛稱為董秀好的女婿，從而不誠實地取得董的8萬港元；訛稱為馮錫開的姪兒，從而不誠實地取得馮的3萬港元；訛稱為陳勇輝的女婿，從而不誠實地取得陳的13萬港元。

控方今天申請押後案件，以待警方進一步調查，包括向68宗同類性質案件的事主錄取口供、檢驗3名被告的手提電話及找尋在逃人士。3名被告透過辯方律師申請保釋，但被裁判官拒絕，續須還押至12月12日再訊。

案件編號：WKCC 3308/2022