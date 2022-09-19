指紀律聆訊違程序　停職警申司法覆核求擱置

一名正在停職的警員於上周五（16日）入稟高院申請司法覆核，挑戰處理其紀律聆訊的警司否決他申請擱置聆訊的決定，指有關決定違反程序。申請人要求法庭頒令推翻該警司的決定，暫時擱置其紀律聆訊，直至其應得的法律權益獲得提供且獲保障。資料顯示，今次覆核的申請人曾被指休班期間穿上鞋帶內藏有鏡頭之「蠱惑的鞋」，在港鐵站內偷拍女生裙底春光，因而被控作出有違公德行為罪，但於2018年8月，裁判官認為目擊警員未必清楚看到該休班警的鞋子有否掛着拍攝器材，而獲判處罪名不成立。

本案申請人是英裕泰，擬答辯人是處理其紀律聆訊的李德中警司。申請人於其自行撰寫的申請書指，他曾向投訴警察課申請，索取有關其紀律聆訊其中1名證人警員的詳細調查報告，以用作自辯之用。申請人認為調查報告可證明該警員曾作假口供，故要求押後紀律聆訊以取得報告。但是擬答辯人卻於今年9月15日拒絕押後聆訊，申請人認為其決定偏頗，且剝奪了申請人獲得公平審訊的權利。

申請人指，在紀律聆訊的調查程序中，1名警長曾違反程序，作出損害他的權利的行為。申請人認為該警長的目的，是為達致影響聆訊結果及令聆訊不公平進行。申請人曾要求擬答辯人先釐清相關事項情況，但擬答辯人沒有作出處理。申請人認為擬答辯人違反程序，沒有公平公正處理紀律聆訊程序，而有關權利亦涉及所有停職警員的公眾利益，故要求法庭頒令宣布擬答辯人否決擱置聆訊的裁決無效，並暫時擱置聆訊，直至申請人的法律權益得到提供及保障。

案件編號：HCAL 953/2022