東鐵綫明年起調整候車位置　南移1至2卡方便上落

港鐵東鐵綫過海段今年5月中起通車，至今逾4個月。港鐵今（19日）表示，該線整體運作順暢，7月每日平均客量按年升2.5%至約53萬人次，而港鐵整體網絡乘客量更為平均，如早上繁忙時段荃灣綫客量下降17%；觀塘綫則減少約10%。港鐵另宣布，東鐵綫明年首季起將調整新列車停車位置，除了大埔墟站、馬場站，由羅湖、落馬洲至旺角東站沿綫的11個車站共25個月台，列車停車位置將向南移一至兩卡車距離。

港鐵總經理(項目策劃發展(車務))丁嘉俊表示，調整停車位置主要是配合該綫加裝自動月台閘門，當中主要考慮揀選月台較畢直部分，減少月台空隙；配合月台布局，方便乘客上落及前往不同車廂。以太和站往金鐘方向為例，目前停車位置車頭較接近扶手電梯，易出現「頭重腳輕」情況，即乘客集中在車頭位置。

港鐵過境鐵路總管張志強補充，港鐵今月起將陸續更新沿綫月台的列車及排隊標示，並將在本周四(22日)先在沙田站完成加裝。候車標示以兩種顏色區分，藍色顯示目前候車位置；灰色則顯示日後候車位置。由於頭等車廂上落位置相應變動，將重置並加裝多一個月台頭等核准器，以方便乘客。至於停車位置無改動的大埔墟站、馬場站，明年年中將率先加裝自動月台閘台，惟其餘車站仍未交代具體時間表。