胡英明上任後首外訪　 率團訪星洲深化國際合作反貪

廉政專員胡英明今日(19日)展開上任後首次外訪行程，率領廉署代表團到訪新加坡，與多個區內反貪夥伴會面，深化國際合作以打擊貪污罪行。胡表示，廉署與其他反貪機構間的面對面交流，過去2年無可避免受新冠肺炎疫情影響，冀透過今次訪問，和廉署合作多時的區內反貪夥伴作實體會面和交流，建立更密切的反貪合作，向國際闡述香港的良好法治和穩定社會環境。

胡今早到訪新加坡貪污調查局，與局長鄧兆庭舉行雙邊會面，胡向對方詳述香港最新發展和法治情況，以及廉署肅貪倡廉工作的成效，2人亦就深化未來合作共同打擊貪污交流意見；明日(20日)將與亞太經濟合作組織秘書長舉行雙邊會面，交流最新的國際反貪項目和策略，亦會分別與新加坡警察部隊總監雲維德，及新加坡副檢察長和相關高層人員見面；本周三(21日)將分別與汶萊反貪局和印尼滅貪署官員舉行雙邊會議，晚上會出席新加坡貪污調查局70周年晚宴活動。

陪同胡英明到訪新加坡的廉署人員，包括執行處處長(私營機構)蔡樹強、國際合作及機構事務處處長關儀蘭、執行處首席調查主任黃偉傑及高級國際合作主任李雁茵。代表團將於本周四 (22日)結束訪問行程返港，成員隨即會按照衞生署最新的檢疫措施，進行強制檢疫安排。